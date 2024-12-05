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«نايل سات» تحتفل بمرور 25 عاماً على شراكتها مع الشركات الفرنسية - أخبار كلمتك

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«نايل سات» تحتفل بمرور 25 عاماً على شراكتها مع الشركات الفرنسية - أخبار كلمتك

«نايل سات» تحتفل بمرور 25 عاماً على شراكتها مع الشركات الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:08 مساءً - استقبل اللواء سامح قته رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب، سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه في مقر الشركة، احتفالاً بمرور أكثر من 25 عاماُ على شراكات «النايل سات» مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها والاستشارات الفنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة النايل سات، خلال كلمته على أهمية الزيارة التي تعكس مدى قوة وعمق العلاقات التاريخية والمثمرة بين النايل سات، وشركائها الفرنسيين والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً من التعاون المثمر والاحترام المتبادل فكانت فرنسا شريكاً رئيسياً في مسيرة الشركة منذ أن تأسست.

نايل سات تحتفل بمرور 25 عام على شراكتها مع الشركات الفرنسية

وأوضح أن أقمار النايل سات والتي تخدم ملايين المشاهدين في المنطقة تم تصنيعها بأيادي الشركات الفرنسية الرائدة وأطلقت إلى الفضاء باستخدام التكنولوجيا الفرنسية المتقدمة، مشيراً إلي أن هذا التعاون لم يكن فقط سببا في تحقيق التميز التقني بل ساهم في تعزيز روح الابتكار والنمو المشترك.

حضر الاحتفالية ممثلي شركة تالس آلينيا سبيس ريميه لو توك نائب رئيس شركة تالس للاتصالات وباتريك كوردير مدير مشروع إطلاق قمر النايل سات 301 الذي تم إطلاقه في عام 2022 وأحمد ضياء ممثل شركة تالس بالقاهرة.

وقام سفير فرنسا بالقاهرة بجولة داخل الشركة اضطلع فيها على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية التي تبنتها الشركة منذ إطلاق أولى أقمارها عام 1998 وحتى أحدث أقمار الشركة نايل سات 301.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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