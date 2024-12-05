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مصر للطيران للشحن الجوى توقع اتفاقية إدارة خدمات حاويات الشحن - أخبار كلمتك

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مصر للطيران للشحن الجوى توقع اتفاقية إدارة خدمات حاويات الشحن - أخبار كلمتك

مصر للطيران للشحن الجوى توقع اتفاقية إدارة خدمات حاويات الشحن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:59 مساءً -  وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركة  Unilode Aviation Solutions - وهى الشركة الرائدة في السوق في مجال إدارة وإصلاح معدات التحميل والخدمات الرقمية - شراكة طويلة الأمد للإدارة الكاملة لخدمات حاويات الشحن.

 ومن خلال هذا التعاقد سيتم إمداد مصر للطيران للشحن الجوي بحاويات شحن رقمية طراز PMC وPAG، وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحليل البيانات بفاعلية من خلال استخدام  تطبيق E-ULD واستخدام منصة معلومات العملاء بشركة Unilode.

 

الطحطاوي: يقدم العديد من المزايا لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي

 وأكد الطيار إيهاب الطحطاوي  رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن التعاقد الجديد يقدم العديد من المزايا لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي ويدعم استراتيجية الشركة لتحسين مستوى خدماتها وأداء العمليات بشكل أفضل في ظل منظومة حديثة ومتطورة تقدمها شركة Unilode لشركة مصر للطيران للشحن الجوي التى تعد واحدة من أكبر شركات الشحن الجوي في قارة أفريقيا، والتى تمتد شبكة خطوطها إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، وتعتبر ثاني أكبر شركة شحن جوي من حيث حجم الأسطول في أفريقيا.

 

محمد أخلاق: مصر للطيران للشحن الجوي من أحدث العملاء مستخدمي خدمة إدارة حاويات الشحن الجوي الرقمية

 وقال محمد أخلاق الرئيس التجاري لشركة Unilode: نحن سعداء بهذه الشراكة، حيث تعد مصر للطيران للشحن الجوي من أحدث العملاء مستخدمي خدمة إدارة حاويات الشحن الجوي الرقمية لدي  Unilode، مما  يعزز من وجودنا في السوق الأفريقي، بالإضافة إلي تعزيز الحلول الشاملة التي تقدمها الشركة في مجال إدارة حاويات شحن البضائع، وتعزيز شبكتنا العالمية، ويعتبر هذا العقد شهادة على العمل المتقن والمجهود المبذول الذي تقدمه الشركة لخدمة عملائها، وتلبية جميع احتياجاتهم فيما يخص حاويات شحن البضائع الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

 

قائمة شركات الطيران المتعاقدة مع شركة Unilode

 وبهذا التعاقد تنضم شركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى قائمة شركات  الطيران المتعاقدة مع شركة Unilode والتي تضم  الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية النيوزيلندية، حيث قامت الشركتين مؤخرًا بالاستعانة بشركة Unilode لإدارة حاويات شحن البضائع الخاصة بهم والاستفادة من المنظومة الرقمية والتي تضم أكثر من 170 ألف حاوية شحن بضائع عبر العالم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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