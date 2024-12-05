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السكك الحديدية: ننسق مع المحافظات لغلق المزلقانات غير الشرعية - أخبار كلمتك

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السكك الحديدية: ننسق مع المحافظات لغلق المزلقانات غير الشرعية - أخبار كلمتك

السكك الحديدية: ننسق مع المحافظات لغلق المزلقانات غير الشرعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:42 مساءً -  خاطبت الهيئة القومية للسكك الحديدية المحافظات للتنسيق لغلق المزلقانات غير الشرعية، وتكثيف الرقابة على المزلقانات الرسمية؛ وخاصة وقت الصباح مع انتشار الشبورة.  

وحذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذى يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين. 

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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