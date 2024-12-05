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التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات - أخبار كلمتك

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التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات - أخبار كلمتك

التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن مسابقة جديدة لشغل (136) وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وسيتم فتح باب التقديم الالكتروني الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

منال عوض تكشف موعد التقديم للوظائف 

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg بداية من الأحد القادم الموافق 8 /12 /2024 وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ejobs.gov.eg من يوم الأثنين القادم الموافق 9 /12 /2024، ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عامًا 
كما يفضل من له خبرة في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وكذلك تقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن  الإعلان عن الوظائف في المستوى الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة، و12 رئيس مدينة و15 رئيس حي.

وأكدت الدكتورة  منال عوض، أن الوزارة تسعى دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلي أنه جارى الانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات ومن المتوقع أن يعلن عنها ضمن الحركة السنوية للقيادات بداية شهر يناير القادم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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