«التعليم العالي»: ورشة عمل في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، والمركز القومي للبحوث، ورشة عمل في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة باستخدام الحلول الذكية.

وتُعقد الورشة خلال يومي 2 - 3 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتورة سمية السيد، مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الألكسو، وآمين الدهماني، ممثل منظمة الألكسو، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو - ألكسو - إيسيسكو».

كما شارك في الورشة ما يقرب من 40 مشاركًا من جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، ووزارة البيئة، فضلًا عن لفيف من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن وفود من الدول العربية التالية: المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، الأردن، لبنان، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث في الدقي.

محاور الورشة

وأكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن محاور الورشة تمثلت في:

- توظيف تقنيات الذكاء الصناعي (التعلم الآلي) في تقييم الموارد المائية الجوفية والتنبؤ بتغيراتها في المناطق الجافة وشبه الجافة.

- تعزيز المرونة في الأراضي الجافة باستخدام علوم البيانات.

- ابتكارات الذكاء الاصطناعي للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

- استراتيجيات فعالة لحفظ الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر البيئية.

- صور الأقمار الصناعية والمستشعرات في تتبع مستويات مخزون المياه الجوفية في المناطق القليلة البيانات.

- بناء القدرات على التكيف مع تغير المناخ: كيفية الاستفادة من العلوم لتحقيق تأثير مستدام.

- التغير المناخي على مصر ودراسة طرق التكيف مع المخاطر والتحديات.

أعرب الدكتور ممدوح معوض عن سعادته باختيار المركز القومي للبحوث لاستضافة الورشة الهامة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بين اللجنة الوطنية المصرية و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لتعزيز الجهود العلمية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث يُعد مثالًا للتكامل بين البحث العلمي و خدمة المجتمع، حيث يمتلك إمكانيات علمية وبشرية هائلة من خلال 14 معهدًا و 109 أقسام تضم أكثر من 4500 باحث متخصص. هذه الإمكانيات أهلته ليصبح أكبر مركز بحثي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مع مساهمات مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة

وقدمت الدكتورة سمية السيد التهنئة لـ د.ممدوح معوض لتوليه رئاسة المركز القومي للبحوث، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تسريع الجهود العالمية لحماية البيئة، من خلال مراقبة تلوث الهواء وانبعاثات الطاقة، وتحسين شبكات النقل، ومكافحة إزالة الغابات، والتنبؤ بالظروف الجوية القاسية.

وأوضحت أن مصر بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، حيث أطلقت المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، بالإضافة إلى إنشاء مركز الابتكار التطبيقي الذي يهدف إلى تطوير منظومات ولوغاريتمات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المجتمع. كما تم توسيع استخدام أنظمة الري الذكية لتقليص استهلاك المياه بنسبة 25%، إلى جانب تطوير المدن الذكية.

ونقل أمين الدهماني، ممثل منظمة الألكسو، تحيات الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة، و د.محمد سند درويش، مدير إدارة العلوم بالألكسو، متمنيًا نجاح الورشة.

ووجه الشكر للجنة الوطنية المصرية على التعاون في إعداد وترتيب هذا النشاط، مؤكدًا أن منظمة الألكسو تعمل بلا كلل مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في مختلف المجالات ذات الصلة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور مهم في معالجة وتحليل البيانات البيئية المعقدة، مما يساعد في التنبؤ بالكوارث الطبيعية وتحسين جاهزية المجتمعات لمواجهتها، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية.

أهداف الورشة

واستهدفت الورشة التوعية بأهمية الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي وحماية البيئة، بالإضافة إلى:

- إنتاج معلومات وبيانات تساعد في إدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل.

- الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول العربية والعالم.

- العمل على بناء قدرات تحليل البيانات والإحصاءات لتطوير السياسات العامة في مجال البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- تطوير حلول فاعلة ومُستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة ومواردها الطبيعية.