رئيس هيئة قناة السويس يستقبل أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - استقبل رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، وفد أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج برئاسة اللواء محمد صلاح الدين رئيس جهاز الملحقين الحربيين بحضور عدد من قيادات الهيئة بهدف التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بالقناة وذلك بمقر أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة بالإسماعيلية.

وقالت هيئة قناه السويس، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الزيارة تأتي ضمن الجولات الميدانية الدورية التي يعدها جهاز الملحقين الحربيين لتعريف الدبلوماسيين العسكريين بالمؤسسات الوطنية المختلفة ودورها ومساهماتها الوطنية بما يكفل التمثيل المشرف لمصر في المحافل الدولية وإبراز الإنجازات القومية المحققة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود المبذولة لإعداد كوادر مؤهلة للعمل الدبلوماسي العسكري على دراية بكافة المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما تواجهه البلاد من تحديات خارجية في المرحلة الراهنة.

وأكد على المكانة الاستراتيجية الهامة التي تتمتع بها قناة السويس في المجتمع الملاحي الدولي، فضلا عن أهميتها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل البلاد وهو ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية في محيطها.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأمنية غير المسبوقة والتي تتطلب التعامل المرن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الشركاء والعملاء وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم نحو خدمة المجتمع الملاحي على النحو الأمثل، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعرف الدبلوماسيين العسكريين المصريين بالخارج على ما تواجهه قناة السويس من تحديات متعلقة بالمشهد الإقليمي للمنطقة.

وشدد على أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة إلا أن معدلات حركة التجارة العالمية العابرة للقناة تأثرت بشكل كبير بسبب اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية الكبرى لطرق بديلة للقناة وهو ما انعكست آثاره بشكل سلبي على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ونتج عنه العديد من النتائج السلبية شملت ارتفاع أسعار النولون البحري وزيادة قيمة التأمين البحري وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم وأسعار السلع للمستهلك النهائي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تبنت في الفترة الماضية استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل أبرزها خدمات الإنقاذ و الإسعاف البحري، فضلا عن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وخدمات إزالة المخلفات من السفن وغير ذلك كخدمات الرسو لليخوت.

وأضاف أن قناة السويس تواصل خططها لتطوير المجرى الملاحي للقناة والذي سينعكس على رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وزيادة قدرة القناة على التعامل مع حالات الطوارئ.

من جانبه، أعرب رئيس جهاز الملحقين الحربيين عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات المختلفة بما يمثل نموذجا مصريا مشرفا لكافة الدبلوماسيين العسكريين المصريين في الخارج يستحق الفخر والتعرف عليه عن قرب.

في ختام اللقاء شاهد الوفد مناورة لمحاكاة عبور السفن في القناة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة متحف قناة السويس وأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.