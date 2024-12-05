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«الخدمات لحاويات الشحن».. مصر للطيران للشحن الجوي توقع اتفاقية الإدارة الكاملة مع شركة Unilode - أخبار كلمتك

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«الخدمات لحاويات الشحن».. مصر للطيران للشحن الجوي توقع اتفاقية الإدارة الكاملة مع شركة Unilode - أخبار كلمتك

«الخدمات لحاويات الشحن».. مصر للطيران للشحن الجوي توقع اتفاقية الإدارة الكاملة مع شركة Unilode - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي وشركة Unilode Aviation Solutions - وهى الشركة الرائدة في السوق في مجال إدارة وإصلاح معدات التحميل والخدمات الرقمية شراكة طويلة الأمد للإدارة الكاملة لخدمات حاويات الشحن.

ومن خلال هذا التعاقد سيتم إمداد مصر للطيران للشحن الجوي بحاويات شحن رقمية طراز PMC وPAG، وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحليل البيانات بفاعلية من خلال استخدام تطبيق E-ULD واستخدام منصة معلومات العملاء بشركة Unilode.

مصر للطيران للشحن الجوي توقع اتفاقية الإدارة

وأكد الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن التعاقد الجديد يقدم العديد من المزايا لأسطول مصر للطيران للشحن الجوي ويدعم استراتيجية الشركة لتحسين مستوى خدماتها وأداء العمليات بشكل أفضل في ظل منظومة حديثة ومتطورة تقدمها شركة Unilode لشركة مصر للطيران للشحن الجوي التي تعد واحدة من أكبر شركات الشحن الجوي في قارة أفريقيا، والتي تمتد شبكة خطوطها إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، وتعتبر ثاني أكبر شركة شحن جوي من حيث حجم الأسطول في أفريقيا.

مصر للطيران للشحن الجوي توقع اتفاقية الإدارة

ومن جانبه صرح محمد أخلاق الرئيس التجاري لشركة Unilode، أن مصر للطيران للشحن الجوي تعد من أحدث العملاء مستخدمي خدمة إدارة حاويات الشحن الجوي الرقمية لدي Unilode، مما يعزز من وجودنا في السوق الأفريقي، بالإضافة إلي تعزيز الحلول الشاملة التي تقدمها الشركة في مجال إدارة حاويات شحن البضائع، وتعزيز شبكتنا العالمية، ويعتبر هذا العقد شهادة على العمل المتقن والمجهود المبذول الذي تقدمه الشركة لخدمة عملائها، وتلبية جميع إحتياجاتهم فيما يخص حاويات شحن البضائع الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

وبهذا التعاقد تنضم شركة مصر للطيران للشحن الجوي إلى قائمة شركات الطيران المتعاقدة مع شركة Unilode والتي تضم الخطوط الجوية الهندية والخطوط الجوية النيوزيلندية، حيث قامت الشركتين مؤخرًا بالاستعانة بشركة Unilode لإدارة حاويات شحن البضائع الخاصة بهم والاستفادة من المنظومة الرقمية والتي تضم أكثر من 170 ألف حاوية شحن بضائع عبر العالم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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