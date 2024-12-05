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بدء تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بخط قطارات طنطا - الزقازيق - أخبار كلمتك

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بدء تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بخط قطارات طنطا - الزقازيق - أخبار كلمتك

بدء تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بخط قطارات طنطا - الزقازيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:54 مساءً -  بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تطبيق قرارات التشغيل الجديدة والخاصة بحركة قطارات طنطا، وتم التنسيق مع هندسة السكك الحديدية وقطاع التشغيل بسبب التعديلات الخاصة بتنفيذ أعمال الصيانة على خطوط طنطا -الزقازيق اليوم. 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مسار القطارات على خط طنطا / السنطة / الزقازيق لأعمال إصلاح وصيانة السكة.

 

أعمال الصيانة تتم في المسافة بين محطتي طنطا والسنطة 

وأكدت السكك الحديدية  أن أعمال الصيانة تتم في المسافة بين محطتي طنطا والسنطة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 5 - 12 - 2024 على أن يتم مسير القطارات على الطرق البديلة.

والقطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى بورسعيد والعكس يتم تسييرها طريق طنطا  / بنها / الزقازيق والقطارات المتجهة من طنطا إلي الزقازيق والعكس يتم مسيرها طريق  طنطا / محلة روح/ السنطة.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التعديل الطارئ  لأعمال إصلاح وصيانة السكة من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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