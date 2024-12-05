قرارات رئاسية بتخصيص أرض لإقامة مستشفى ومجمع سكني ببني سويف واستصلاح واستزراع بشمال سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:54 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 536 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبوراضي مركز الواسطى لصالح محافظة بن سويف لاستخدامها في إقامة مستشفى ومجمع سكني.

وقرار رقم 538 لسنة 2024 بتخصيص مساحتين مملوكتين للدولة ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.



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