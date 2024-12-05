موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. مع اقتراب الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي في كافة المحافظات.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، حيث يتم عقد امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، من يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في كافة المحافظات، على الأيام المقبلة، ليتعرف الطلاب على ترتيب المواد ومواعيد عقدها.

مراعاة أيام الأعياد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب مراعاة الأيام التي توافق أعياد الأخوة المسيحيين، عند وضع مواعيد الامتحانات في جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بالمحافظات.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمواد العلمية

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع والمواد العملية لطلاب الشهادة الإعدادية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وتزامنًا مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، أتاحت وزارة التربية والتعليم، تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة مــن هــنـــــــــــــــــــا.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة: يسجل الطالب الدخول بالبريد المدرسي الموحد.

الخطوة الخامسة: كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

الخطوة السادسة: كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

الخطوة السابعة: مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

الخطوة الثامنة: تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

الخطوة التاسعة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.