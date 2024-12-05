وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن مكاتب المساعدة القانونية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية.

وقال فنجري، إن مصر تعمل على حماية الاسرة المصرية ودعمها برؤيه واعيه تدرك ان الاسرة اساس المستقبل المجتمع وكان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئه مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو بها.

وأكد وزير العدل، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تلك الأهداف، وإبراز دور مكاتب المساعدات القانونية لمساعدة الأسرة في أصعب الأوقات وتقديم المشورة القانونية، ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.

وأوضح وزير العدل، أن توقيع مذكره التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل واحدا من إجراءات فتح افاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الأكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.

وأشاد وزير العدل، ببرنامج الأمم المتحدة وجهوده المتواصلة منذ عقود من الزمن لتقديم المساعدات القانونية، فضلا عن التزام وزارة العدل بتسليم كافة العقبات لضمون نجاح الشراكة وتحقيق الأهداف المرجوة.