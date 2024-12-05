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وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة الشيراتون ويعفي المديرة من منصبها ويحيل المقصرين للتحقيق - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة الشيراتون ويعفي المديرة من منصبها ويحيل المقصرين للتحقيق - أخبار كلمتك

وزير الصحة يتفقد مركز طب أسرة الشيراتون ويعفي المديرة من منصبها ويحيل المقصرين للتحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، مركز طب أسرة الشيراتون، بمحافظة القاهرة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الأداء، وانتظام العمل، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال تفقد الوزير لعيادة الرمد، لاحظ عدم وجود طبيب في العيادة، حيث اكتشف أن الطبيبة المسئولة في أجازة مرضية لمدة 4 أشهر، دون إيجاد بديل لتقديم الخدمات في العيادة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير تفقد عيادتي الأسنان، ولاحظ تعطل إحداهما، وعدم اتخاذ أي إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة في العيادة، كما لاحظ ضعف الإقبال على العيادة الآخرى، وعدم تقديم أي خدمات فعلية، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط، بالرغم من وجود 50 طبيب أسنان مسجلين على المركز.

وتابع «عبد الغفار» أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد وحدة صرف ألبان الأطفال، وراجع أرصدة الألبان باختلاف أنواعها، وصلاحيات العبوات، وآلية صرفها، حيث أكد أهمية وضرورة حوكمة إجراءات الصرف للمستحقين، كما تفقد عيادة الصحة الإنجابية، ولاحظ ضعف التردد على العيادة بالرغم من توافر جميع الوسائل الخاصة بالصحة الإنجابية.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير تأكد من عدم الالتزام بتنفيذ التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال زيارته السابقة للمركز فيما يتعلق بإجراءات صيانة المركز، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة العام، وغياب شركة الأمن وعدم وجود منظومة، وجداول لانتظام العاملين بالمركز، وغياب مسؤول الترصد بدون عذر مقبول، فقرر إعفاء مديرة المركز، وإحالة جميع المقصرين للتحقيق، وإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت والأماكن الأكثر احتياجا.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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