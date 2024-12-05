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معرض مجاني بمترو الخط الثالث لهؤلاء فقط - أخبار كلمتك

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معرض مجاني بمترو الخط الثالث لهؤلاء فقط - أخبار كلمتك

معرض مجاني بمترو الخط الثالث لهؤلاء فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 12:09 مساءً -  أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو افتتاح معرض خيرى لذوى الهمم اليوم الخميس، بمحطة هليوبوليس فى إطار احتفالات الخط الثالث بذوى الهمم وتقديم التيسيرات لهم.

وجاء نص إعلان الخط الثالث كما يلى:"بزار خيري في محطة هليوبوليس. مستنينكوا اليوم الخميس ٥ ديسمبر في محطة هليوبوليس بالخط الأخضر الثالث علشان تحضروا معرض خيري لأصحاب الهمم من ٩:٠٠ صباحًا إلى ٨ مساءً. يلا ندعمهم".

جامعة اسيوط تحتفل بذوى الهمم

 وعقدت جامعة أسيوط لجنة طبية متكاملة؛ لتوقيع الكشف الطبي على (170) طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل محافظة أسيوط، والوادي الجديد، والتي نظمها مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، بالتعاون مع احدي مؤسسات الدولة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد هاني محمد سليمان حرفوش مدير المنطقة، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

 

تسهيل إجراءات الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية

واستهدفت اللجنة؛ تسهيل إجراءات الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية؛ للطلاب ذوي الهمم في عدد من المؤسسات التعليمية، والمدنية داخل محافظة أسيوط، وهي: جامعتى؛ أسيوط، والأزهر الشريف، ومن مدارس النور، والتربية الفكرية، وجمعيات التضامن الاجتماعي، وطلاب جمعية طرق الهداية الخيرية وتنمية المجتمع بدير الجنادلة، بالإضافة إلى أبناء محافظة الوادى الجديد.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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