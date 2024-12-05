ولاء محمد عبد الغنى عميدًا لـ زراعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الدكتور ولاء محمد عبد الغنى السيد عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الدكتور ولاء محمد عبد الغني أستاذ كيمياء المبيدات - قسم وقاية النبات.

وشغل منصب وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث - السابق ووكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - السابق والقائم بأعمال رئيس مركز التجارب والبحوث الزراعية - السابق ومقرر لجنة أخلاقيات البحث العلمي يونيو ٢٠٢٢- إلى الآن.

وحصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية - معهد كلمتكميديسين - جامعة هونينهام شتوتجارت - ألمانيا - أبريل ٢٠٠٣.

وهو حائز على جائزة جامعة عين شمس التقديرية ٢٠٢٣ في العلوم الزراعية.

كما أثرى المكتبة العربية بـ (۹) مراجع علمية في المجال الزراعي، وقام بنشر العديد من الأبحاث الدولية والإقليمية تصل إلى (٤٠) بحثا الى جانب المشاركة في العديد من المشاريع البحثية والقومية في المجال الزراعي.

الدكتور/ ولاء محمد عبد الغنى

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