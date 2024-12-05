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تنبيه مهم من "البحيرة لتوزيع الكهرباء" بشأن شحن العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

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تنبيه مهم من "البحيرة لتوزيع الكهرباء" بشأن شحن العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

تنبيه مهم من "البحيرة لتوزيع الكهرباء" بشأن شحن العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - قررت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وقف خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الكودية بنطاق المحافظات التابعة للشركة، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة الـ6 صباح غد الجمعة بسبب تعطيل الخدمة، وذلك ضمن أعمال تطوير منظومة الشحن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

الوقت المناسب لشحن العدادات مسبقة الدفع

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه ليس هناك وقت أفضل للشحن خلال الشهر، ولكن من الأفضل أن يتم الشحن في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، خاصة أن كافة العدادات مسبقة الدفع تعود إلى الشريحة الأولى من بداية كل شهر ميلادي في حال ضبط الوقت. التاريخ بالعدادات مسبقة الدفع.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك العديد من العدادات مسبقة الدفع يتم تركيبها للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (أبو كارت).

جدولة تراكمات العداد الكارت 

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أيضا بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع، ويتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد أو مع أول عملية شحن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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