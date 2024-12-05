شكل امتحان «البوكليت» للصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:38 صباحاً - امتحان البوكليت للصف الثالث الإعدادي.. تزامنًا مع اقتراب امتحانات نصف العام، يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن شكل امتحان البوكليت المطبق عليهم بالعام الحالي.

امتحان البوكليت للصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، في كافة المحافظات التي تسمح ظروفها بتطبيق هذا النظام.

ما هو نظام البوكليت لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نظام البوكليت هو عبارة عن دمج كراسة الإجابة مع ورقة أسئلة الامتحانات في كراسة واحدة، بدلًا من تسليم الطلاب كراسة إجابة وورقة امتحان منفصلة عنها.

توزيع أسئلة الامتحانات في نظام البوكليت

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في نظام البوكليت على عدد من الصفحات، وقد تصل صفحات الامتحان في نظام البوكليت إلى 20 ورقة أسئلة.

طريقة الإجابة في البوكليت

وأكدت الوزارة، على ضرورة ترك مساحة كافية للإجابة على الأسئلة كلًا على حسب طبيعته، حيث يدمج نظام البوكليت ورقتي الأسئلة والإجابة مع بعضهما ليصبحوا نموذج امتحاني واحد.

أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت

وأضافت الوزارة، أن ظرف أسئلة امتحان البوكليت للشهادة الإعدادية يتضمن 20 ورقة أسئلة بوكليت يفتح فقط داخل اللجنة، ولا يسمح للفتح الظرف قبل ذلك.

تأمين البوكليت بعلامة مائية

ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية يتم وضعها على نموذج البوكليت لامتحانات الشهادة الإعدادية في كافة المواد المقرر عقدها ضمن امتحانات الفصل الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، والذي يبدأ من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.