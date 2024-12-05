بسام راضي يستعرض تفاصيل تدشين خط الرورو المصري الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - شارك الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة وبسام راضي سفير مصر في روما صباح اليوم بميناء مدينة تريستا بشمال إيطاليا احتفالية إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي دمياط / تريستا وذلك بحضور ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل وزعيم حزب الليجا العضو فى الائتلاف الحاكم في إيطاليا.

بسام راضي: المشروع التجاري والاقتصادي يعتبر نتاج عمل وتنسيق متبادل بين البلدين خلال العامين الماضيين

وصرح بسام راضي بأن هذا المشروع التجارى والاقتصادي يعتبر نتاج عمل وتنسيق متبادل بين البلدين خلال العامين الماضيين ويعد تتويجًا لنتاج جهد مكثف مع الجانب الإيطالى في إطار ما تشهده حاليًّا العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور نوعي هائل ومميز على كافة المستويات.

كامل الوزير: الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين

وفي كلمته في حفل التدشين عبر الفريق كامل الوزير عن أن هذا الخط البحرى يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع، مؤكدًا أن مشروع الرورو بين مينائي دمياط وتريستا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية بهدف مضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث قدمت مصر كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي للمشروع، مضيفًا أن أهم مردود للمشروع هو نفاذ الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية للسوق الأوروبية فى زمن سريع وقياسي، موضحا أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل فى مصر ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفى كلمته عن الجانب الايطالى أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي سالفينى على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية وأن روما تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي هام جدا في منطقة شمال أفريقيا والشرق والأوسط، وأن ذلك الخط البحري الجديد يعتبر جسر ما بين بلدين يجمعهما تاريخ ممتد ولديهما إرث حضاري عميق.

حضر الحفل عمدة مدينة تريستا وكبار المسؤولين والساسة الإيطاليين وكذلك الشركة المشغلة لخط الرورو DFDS والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل واللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس هيئة ميناء دمياط.



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