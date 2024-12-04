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القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - أخبار كلمتك

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القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة، ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلًا عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى، وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

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وقد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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