القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة، ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلًا عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى، وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.