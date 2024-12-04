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الكهرباء تقدم نصائح مهمة للمواطنين عن دفايات الزيت - أخبار كلمتك

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الكهرباء تقدم نصائح مهمة للمواطنين عن دفايات الزيت - أخبار كلمتك

الكهرباء تقدم نصائح مهمة للمواطنين عن دفايات الزيت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:38 مساءً - قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عده نصائح للمواطنين في حال رغبتهم شراء دفايات استعدادا لفصل الشتاء.

نصائح شراء الدفايات الكهربائية لفصل الشتاء

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه هناك عدة أنواع من الدفايات ويجب علي المواطن اختيار أفضلهم وأقلهم استهلاكا للكهرباء، وأبرزها الدفايات المشعة ودفايات الزيت ودفايات السيراميك.


 وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الي أن دفايات الزيت تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله.

عيوب ومزايا دفايات الزيت

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك عدا مزايا لدفايات الزيت وأبرزها كونها هادئة ليس لها صوت، وآمنة واقتصادية وتجعل المكان دافئا لفترة طويلة وتحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء، وليس بها مروحة لتوزيع الحرارة، لذا لاينتج عنها أي إزعاج.

وتابع الجهاز إن عيوب دفايات الزيت أنها تستغرق وقتا لتدفئة المكان، ويمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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