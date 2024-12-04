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الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي - أخبار كلمتك

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الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف موعد وآلية تطبيق منظومة الدعم النقدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - الدعم النقدي، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم منح الحوار الوطني الفرصة الكاملة لمناقشة التحول إلي الدعم النقدي، ووضع تصور يتسم بالتوافق، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

موعد تطبيق منظومة الدعم النقدي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بناءًا على المقترحات التي ستصل للحكومة من الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي، سيتم البدء في تطبيق الرؤية أو الخطة بداية من العام المالي المقبل ولكن بشكل متدرج.

مناطق تطبيق الدعم النقدي

وأكد: لم تستقر الحكومة على محافظات بعينها لتطبيق الدعم النقدي بصورة تدريجية فيها، ومازلنا في انتظار التوافق داخل الحوار الوطني على رؤية محددة حتى نشرع في تطبيق المنظومة.

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ولفت إلي أنه في حال ظهر خلال تطبيق منظومة الدعم النقدي أي سلبيات سيتم تلافيها أو تصحيحها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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