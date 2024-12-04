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السيسي يعدل قرارا لمبارك، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

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السيسي يعدل قرارا لمبارك، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

السيسي يعدل قرارا لمبارك، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 534 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة دراية.

وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وعلى قرارا رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة دراية وعلى موافقة الجامعات الخاصة وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبعد موافقة مجلس الوزراء.. فقد تقرر الآتي.

المادة الأولي:
تضاف إلى كليات جامعة دراية الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لسنة 2010 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد:

11- الطب البشري على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفي الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

12- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.


المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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