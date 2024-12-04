ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر بالهرم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:56 مساءً - نفذت إدارة تموين الهرم حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال الفترة الماضية، وذلك بناءً على توجيهات السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة

مخالفات جسيمة تكشفها الحملات

أسفرت هذه الحملات عن الكشف عن العديد من المخالفات، حيث تم تحرير 3 محاضر نقص وزن في المخابز، بالإضافة إلى ضبط ميزان غير صالح للاستخدام، كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي شملت: أرز، مكرونة، خل، سكر، دقيق، كاتشب، مايونيز، سكر بدرة، جبنة موزاريلا، ومواد تنظيف

إجراءات قانونية صارمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، وضبط السلع المخالفة.

وتؤكد هذه الحملات على عزم الدولة على مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك. وتوجه رسالة واضحة إلى جميع التجار بأنهم سيواجهون العقاب القانوني في حالة مخالفتهم للقوانين واللوائح.

وتهيب إدارة التموين بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن أو التوجه إلى أقرب قسم شرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.