ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 21 13
بنها 22 14
دمنهور 22 15
وادي النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 22 14
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 22 15
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 22 14
العريش 22 09
رفح 21 09
رأس سدر 23 12
نخل 19 03
كاترين 16 02
الطور 22 13
طابا 20 06
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 23 13
العلمين 22 12
مطروح 22 13
السلوم 22 10
سيوة 21 10
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 17
حلايب 25 18
أبو رماد 26 16
رأس حدربة 25 18
الفيوم 22 11
بني سويف 22 10
المنيا 23 09
أسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 24 09
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 08
أبو سمبل 25 11

اقرأ أيضاً
تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك اليوم لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق