حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

سقوط أمطار

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الخميس 5 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 15 العاصمة الإدارية 21 14 6 أكتوبر 21 13 بنها 22 14 دمنهور 22 15 وادي النطرون 22 14 كفر الشيخ 21 13 المنصورة 22 14 الزقازيق 22 14 شبين الكوم 21 13 طنطا 21 13 دمياط 22 15 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 23 12 السويس 22 14 العريش 22 09 رفح 21 09 رأس سدر 23 12 نخل 19 03 كاترين 16 02 الطور 22 13 طابا 20 06 شرم الشيخ 26 16 الإسكندرية 23 13 العلمين 22 12 مطروح 22 13 السلوم 22 10 سيوة 21 10 رأس غارب 24 14 الغردقة 25 15 سفاجا 24 14 مرسى علم 25 16 شلاتين 27 17 حلايب 25 18 أبو رماد 26 16 رأس حدربة 25 18 الفيوم 22 11 بني سويف 22 10 المنيا 23 09 أسيوط 21 09 سوهاج 22 10 قنا 24 09 الأقصر 24 10 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 08 أبو سمبل 25 11