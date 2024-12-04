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وزير الأوقاف: نريد الانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي في تجديد الخطاب الديني - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: نريد الانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي في تجديد الخطاب الديني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: نريد الانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي في تجديد الخطاب الديني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعى للانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي في تجديد الخطاب الديني، وليس مجرد الحديث عنه. 

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على التعامل مع كافة مؤسسات الدولة بهدف الاشتباك مع القضايا التي تشغل الرأي العام بشكل مؤثر وواقعي.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية،  أوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تقوم بتطبيق برامج عمل تهدف إلى تجديد الخطاب الديني بمعناه الصحيح، من خلال بناء الإنسان المصري، الذي يعد جوهر العملية التوعوية والتطويرية.

وتابع الوزير قائلًا: "أريد للعقل المصري أن يظل بعيدًا عن الانحراف نحو التيارات المتطرفة، بل أن يكون قادرًا على التفكير السليم والصحيح، وأن يتعلم ويصنع من خلال توجيه رسائل علمية ودينية صادقة."

وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة من التطوير الإداري بين الأئمة والخطباء وعمال المساجد، بهدف توفير بيئة ملائمة تساعد الأئمة على أداء رسالتهم بشكل أفضل، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق أهداف الوزارة في نشر الفكر المعتدل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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