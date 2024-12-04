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اضطراب في الشحن الجوي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

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اضطراب في الشحن الجوي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

اضطراب في الشحن الجوي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر 2024، والتي أظهرت استمرار النمو السنوي القوي في الطلب على الشحن.

استمرار النمو السنوي القوي في الطلب على الشحن

ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.8% مقارنة بمستويات أكتوبر 2023 (10.3% للعمليات الدولية)، مسجلًا نموًا متواصلًا للشهر الخامس عشر على التوالي.
زادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر بنسبة 5.9% مقارنة بأكتوبر 2023 (7.2% للعمليات الدولية)، وذلك بفضل زيادة بنسبة 8.5% في سعة الشحن في بطن الطائرات الدولية، وزيادة بنسبة 5.6% في سعة طائرات الشحن المخصصة، وهو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نموًا، مع اقتراب الأحجام من مستويات الذروة لعام 2021.


قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "واصلت أسواق الشحن الجوي أدائها القوي في أكتوبر، مع ارتفاع الطلب بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وزيادة السعة بنسبة 5.9%. 

اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف

كما ارتفعت عائدات الشحن الجوي العالمية (بما في ذلك الرسوم الإضافية) بنسبة 10.6% مقارنة بعام 2023 و49% مقارنة بعام 2019. وعلى الرغم من أن عام 2024 يبدو أنه سيكون عامًا استثنائيًا للشحن الجوي، يجب أن ننظر إلى عام 2025 بحذر.

 

 فقد تُحدث نية إدارة ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على أبرز شركائها التجاريين كندا، والصين، والمكسيك اضطرابًا في سلاسل التوريد العالمية وتؤثر على ثقة المستهلكين، ومن المرجح أن يتم اختبار قدرة قطاع الشحن الجوي على التكيف مع التغيرات السريعة في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية."

 العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية

ارتفع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 1.6% في سبتمبر، بينما زادت التجارة العالمية للبضائع بنسبة 2.4% للشهر السادس على التوالي من النمو. ويعود ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات بالحرص على المخزون تحسبًا لتعطل محتمل مثل إضراب الموانئ الأمريكية.

ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة


شهد النشاط التصنيعي العالمي انتعاشًا في أكتوبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي العالمي مستوى أعلى من 50، مما يشير إلى النمو، بينما بقي مؤشر طلبات التصدير الجديدة تحت مستوى 50، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين وضعف التجارة العالمية.
ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة، بناءً على مؤشر أسعار المستهلك، بمقدار 0.17 نقطة مئوية ليصل إلى 2.58% في أكتوبر، مما أنهى انخفاضًا استمر ستة أشهر، وفي الشهر نفسه ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بمقدار 0.24 نقطة مئوية ليصل إلى 2.33%، فيما انخفض التضخم الاستهلاكي في الصين إلى 0.29%، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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