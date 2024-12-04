وزير الأوقاف: بدأنا خلال الأشهر الماضية عملية تطوير إداري شامل داخل الوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: إننا بدأنا خلال الأشهر الماضية عملية تطوير إداري شامل داخل الوزارة، مشيرا إلى «أننا أطلقنا حركة تنقلات للأئمة في إطار توفير كافة التيسيرات لهم».

وأضاف وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه، مؤكدا أن الدولة تضع محور بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الدولة اتخذت خطوات سريعة على صعيد بناء الإنسان، لافتا إلى أن ملف الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه.

وتابع وزير الأوقاف: يجب تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل قطره مياه، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة بالنظر إلى زيادة التعداد السكاني.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة، متابعا: إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.