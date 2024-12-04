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وزير الأوقاف: نعمل على إعادة إحياء «الكتاتيب» لتنمية وعي الأطفال وتحصين هويتهم - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: نعمل على إعادة إحياء «الكتاتيب» لتنمية وعي الأطفال وتحصين هويتهم - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: نعمل على إعادة إحياء «الكتاتيب» لتنمية وعي الأطفال وتحصين هويتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: إننا نعمل على إعادة إحياء وإطلاق فكرة الكتاتيب، لتنمية وعي الأطفال وتحصين هويتهم، مشيرًا إلى أن مبادرة عودة الكتاتيب تم إطلاقها في المنوفية تمهيدًا لتعميمها في باقي المحافظات.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، «أننا بدأنا خلال الأشهر الماضية في عملية تطوير إداري شامل داخل الوزارة»، مشيرًا إلى «أننا أطلقنا حركة تنقلات للأئمة في إطار توفير كافة التيسيرات لهم».

وأضاف وزير الأوقاف: «نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه»، مؤكدا أن الدولة تضع محور بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وتابع وزير الأوقاف، أن الدولة اتخذت خطوات سريعة على صعيد بناء الإنسان، لافتا إلى أن ملف الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه.

وتابع وزير الأوقاف: يجب حسن الإدارة وتعظيم حسن الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل قطره مياه، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة بالنظر إلى زيادة التعداد السكاني.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة، متابعا: إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.

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وزير الأوقاف: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه

وزير الأوقاف: الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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