وزير الأوقاف: الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن ملف الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه.

وأضاف وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: يجب حسن الإدارة وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة بالنظر إلى زيادة التعداد السكاني.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة، متابعا: إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.