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وزير الأوقاف: الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن ملف الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه.

وأضاف وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: يجب حسن الإدارة وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة بالنظر إلى زيادة التعداد السكاني.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة، متابعا: إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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