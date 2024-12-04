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وزير الأوقاف: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إننا نعمل على التصدي لفكر الإرهاب والتطرف وتحصين الأجيال القادمة منه، مؤكدا أن الدولة تضع محور بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتها.

وأضاف وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "الدولة اتخذت خطوات سريعة على صعيد بناء الإنسان".

وأشار الأزهري، إلى أن ملف الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» يختص بالتوعية حول ترشيد المياه.

وتابع وزير الأوقاف: يجب حسن الإدارة وتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لكل قطره مياه، مشيرا إلى أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحة بالنظر إلى زيادة التعداد السكاني.

وأعلن الدكتور أسامة الأزهري، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة، متابعا: إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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