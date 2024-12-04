"الزراعة" تعلن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، في تقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أعمال المشروع خلال شهر نوفمبر ومع بداية الموسم التصديري الجديد لبطاطس المائدة، حيث بلغ إجمالي المساحات الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية ٥٦٦ ألف فدان.

فحص حوالي ٥٠ ألف طن من تقاوي البطاطس المستوردة

وأشارت بلابل الى أنه تم فحص حوالي ٥٠ ألف طن من التقاوي المستوردة، حتى الآن تمثل حوالي ٢٠٨٨ عينة استقبلتها معامل المشروع، للفحص الميكروسكوبى، ذلك فضلا عن فحص ١٥٠٦ طن تمثل ٥٩ عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم، كذلك تم بدء أعمال الفحص الظاهري للعينات الحقلية للعروة الشتوية للبطاطس في عمر75 يوم من الزراعة.

واضافت مدير المشروع، أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فإنه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 560 صورة فضائية لمتابعة زراعات العروة الشتوية ليتم رصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: اسلوب الري، التشجير، والمساحة، استعدادا لتجهيز ملفات المناطق الخالية.

وأضافت أنه تم تأسيس 401 بيفوت و5 حوشة بمساحة 38 ألف فدان داخل المناطق الخالية بإجمالي 4196 بيفوت و319 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية 566 ألف فدان، موضحة أنه تم اجراء أعمال صيانة للمناطق الخالية لعدد 34 بيفوت بإجمالي مساحة 3309 أفدنة.

وأضافت أنه يتم أيضا متابعة العمليات الزراعية لجميع البيفوتات داخل المناطق الخالية عن طريق تقنية الإستشعار عن بُعد والصور الفضائية اليومية، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية "العروة التصديرية" لموسم 2024 / 2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 676 بيفوت بمساحة 55 ألف فدان، ومازال تحقيق المساحات مستمرا.

وأكدت بلابل أنه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024 / 2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 10 بيفوت بمساحة 1000 فدان، ومازال تحقيق المساحات مستمرا، كذلك يتم اجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية.

وأوضحت مدير المشروع، أنه فيما يتعلق بإعداد ملفات المناطق الخالية لموسم 2024 / 2025، تم تحديث كتاب المناطق الخالية وذلك عن طريق: ضافة البيفوتات والحوش الجديدة التى تم تأسيسها للموسم الجديد، وتحديث وإضافة اسماء المزارع، إضافة إلى رسم خرائط المزارع اعتمادا علي نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

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