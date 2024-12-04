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وزير الأوقاف: إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف: إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إطلاق منصة إلكترونية لمكافحة المشكلات التي تهدد المجتمع والأسرة.

وكشف وزير الأوقاف - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن إطلاق الإصدار الثاني من مجلة «وقاية» لبناء الإنسان.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن جميع المشروعات التنموية هدفها بناء الإنسان.

وقال وزير الصحة: إن منصة «وقاية» تهدف لرفع القيم التي تنادي بها جميع الأديان السماوية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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