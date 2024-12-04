مدبولي: مصر تستهدف إنشاء 5 آلاف غرفة فندقية حول المتحف المصري الكبير خلال 6 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لإنشاء 5 آلاف غرفة فندقية حول المتحف المصري الكبير خلال الستة أشهر القادمة، بهدف تعزيز قطاع السياحة في مصر وتوفير إقامة مريحة للسائحين.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أنه سيتم طرح عدد من المناطق المحيطة بالمتحف للاستثمارات من قبل شركات السياحة، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط السياحي وتحقيق طفرة في القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح إلى مصر خلال العام الجاري، من خلال تعزيز البنية التحتية السياحية وتطوير المواقع الأثرية، مما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

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