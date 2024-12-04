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رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: الأسبوع المقبل الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن خطة الطروحات خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ووزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهرى ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ووزيرة التنمية المحلية للدكتورة منال عوض.

وأوضح مدبولي، أن الشركات التي سيتم الإعلان عنها في قطاعات الصناعة والقطاع المصرفي والأدوية والاستثمار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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