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مدبولي: مصر ملتزمة بسداد مستحقاتها وانخفاض الدين الخارجي يؤكد جدية الحكومة - أخبار كلمتك

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مدبولي: مصر ملتزمة بسداد مستحقاتها وانخفاض الدين الخارجي يؤكد جدية الحكومة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر ملتزمة بسداد مستحقاتها وانخفاض الدين الخارجي يؤكد جدية الحكومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كافة المستحقات المالية التي عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير وفق خطة واضحة ومطمئنة حتى في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد.  

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن انخفاض الدين الخارجي يُعد دليلًا على التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بجدية لمواجهة التحديات الراهنة، مع الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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