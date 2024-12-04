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رئيس الوزراء يكشف أهمية خط الرورو بالنسبة لمصر - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يكشف أهمية خط الرورو بالنسبة لمصر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يكشف أهمية خط الرورو بالنسبة لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن خط الرورو الملاحي بين مصر وإيطاليا يدعم منظومة الصادرات المصرية خاصة المواد الغذائية.

عدد المساعدات المصرية المقدم لقطاع غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث الجارية في سوريا تدعو للتأكيد على موقف مصر من أجل دعم وحدة دعم الأراضي السورية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي خرج أكثر من 25 ألف شاحنة خرجت من مصر تجاه غزة حملت أكثر من 370 ألف طن من المواد الإغاثة.

وعقد منذ قليل فعاليات مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة علي هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا والملفات الهامة التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى إعلان مستجدات تتعلق بخطط الحكومة في المرحلة المقبلة.  

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين، ويُنتظر أن يجيب رئيس الوزراء خلال المؤتمر على أسئلة الصحفيين، مع توضيح سياسات الحكومة في مختلف القطاعات.  
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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