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مدبولي: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة بتكلفة 120 مليار جنيه - أخبار كلمتك

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مدبولي: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة بتكلفة 120 مليار جنيه - أخبار كلمتك

مدبولي: تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة بتكلفة 120 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة تستهدف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2032.  

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة بدأت في توسيع نطاق المنظومة لتشمل خمس محافظات جديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة إعادة تجهيز وتطوير المستشفيات في هذه المحافظات وصلت إلى 120 مليار جنيه.  

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المنظومة الجديدة في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان توفير الرعاية الطبية الشاملة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.  

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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