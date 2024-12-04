مدبولي: 40 مليار جنيه لدعم هيئة الشراء الموحد.. وأخبار مبشرة في قطاع الغاز والبترول قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، إلى أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا إيجابية تتعلق بالاكتشافات الجديدة في مجالي الغاز والبترول، مؤكدًا أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما استعرض رئيس الوزراء تفاصيل لقائه مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" (BP)، حيث تم مناقشة الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر وسبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة.

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