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مدبولي: 40 مليار جنيه لدعم هيئة الشراء الموحد.. وأخبار مبشرة في قطاع الغاز والبترول قريبًا - أخبار كلمتك

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مدبولي: 40 مليار جنيه لدعم هيئة الشراء الموحد.. وأخبار مبشرة في قطاع الغاز والبترول قريبًا - أخبار كلمتك

مدبولي: 40 مليار جنيه لدعم هيئة الشراء الموحد.. وأخبار مبشرة في قطاع الغاز والبترول قريبًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية.  

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، إلى أن الأيام القادمة ستشهد أخبارًا إيجابية تتعلق بالاكتشافات الجديدة في مجالي الغاز والبترول، مؤكدًا أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.  

كما استعرض رئيس الوزراء تفاصيل لقائه مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" (BP)، حيث تم مناقشة الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة في مصر وسبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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