حماية المستهلك يُحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:53 مساءً - حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية، حيث ناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الإجتماعى والتي تطلب الدخول على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة.

وقال الجهاز إن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعى.

وأضاف الجهاز أنه يهيب بالمواطنين، بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاكا لخصوصية مُستخدميها، كما حذر المستهكلين من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك).. ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة، وذلك من خلال الوسائل التالية، الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي، وإرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور، أو إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي: http://shakwa.cpa-mobile.com/، أو إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/، وإرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook جهاز حماية المستهلك المصري والتوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.