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مبادرة «بإيديك تنقذي حياة» تنفذ أولى برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية - أخبار كلمتك

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مبادرة «بإيديك تنقذي حياة» تنفذ أولى برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية - أخبار كلمتك

مبادرة «بإيديك تنقذي حياة» تنفذ أولى برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - نفذت مبادرة الهلال الأحمر المصري «بإيديك تنقذي حياة» التي ينفذها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أولي برامجها التدريبية عن مبادئ الإسعافات الأولية بتدريب العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي على السلامة الصحية.

وتستهدف التدريبات 100 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تدور الورش حول السلامة الصحية في العمل والمنزل، وطرق الوقاية من الحوادث، وتعريف الحضور على كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالة حدوث أي حادثة، وكيفية التعامل بطريقة سليمة مع المصابين، وآليات التحقق من سلامة المكان المتواجد به المصاب، وكذلك كيفية التعامل مع إصابات الأطفال التي تحتاج لعناية خاصة وحرص شديد أثناء التعامل معها.

ويأتى التدريب فى إطار رفع الوعى والمهارات لدى العاملين فى هذا المجال، والتي تؤدي إلى إنقاذ حياة كثير من الأشخاص أثناء الطوارئ والحوادث، حيث يجب أن يحصل عليها كل فرد في المجتمع لتحقيق الأمان والسلامة الصحية.

وتقام مبادرة" بإيديك تنقذي حياة" تقام تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، وأطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخراً المبادرة في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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