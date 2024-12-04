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مدبولي يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية - أخبار كلمتك

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مدبولي يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية - أخبار كلمتك

مدبولي يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:36 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة 2023 -2024 كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي عن النجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط.

واعتبر رئيس الوزراء أن فوز الوزيرة بهذه الجائزة رفيعة القدر عربياً، يمثل نقطة مضيئة في مسيرة العمل العام للقيادات الوطنية، كما يُعد حافزاً للمسئولين في مختلف القطاعات على مواصلة الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل هذا الوطن، وتسهم في تحقيق رفعته وخدمة أبنائه على النحو الأمثل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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