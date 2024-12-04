«التعليم» تفتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن التقدم والمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، استعدادًا لعقدها في يونيو المقبل.

فتح باب التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025

ونص الخطاب على موافقة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على فتح باب التسجيل الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك في امتحانات الثانوية العامة 2025، كمراقبين ورؤساء لجان.

تسجيل أكبر عدد من المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضحت الوزارة، أن ذلك من منطلق حرص الوزارة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، حتى يتم تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتيسير عملية التوزيع على المتقدمين.

العمل كمراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم فتح باب التسجيل للترشح للمشاركة للعمل كمراقبين ورؤساء لجان في امتحانات الثانوية العامة 2025، لتحديث بيانتهم، وسحب استمارات الترشح للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025.

متابعة سجيل بيانات المعلمين

وتابعت الوزارة أن تحديث وتسجيل البيانات الخاصة بالمعلمين، يتم متابعته عن طريق المديريات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير «اسم مستخدم وكلمة مرور» لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وذلك لمتابعة تسجيل بيانات المعلمين من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وإعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت الوزارة على أن التسجيل للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق على العاملين بالمديرية المنطبق عليهم الشروط.

مساءلة من انطبقت عليهم الشروط ولم يحدثوا البيانات

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.