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«التعليم» تفتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

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«التعليم» تفتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تفتح باب التسجيل لمراقبي ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات والإدارات التعليمية، بشأن التقدم والمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، استعدادًا لعقدها في يونيو المقبل.

فتح باب التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025

ونص الخطاب على موافقة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على فتح باب التسجيل الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك في امتحانات الثانوية العامة 2025، كمراقبين ورؤساء لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل أكبر عدد من المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضحت الوزارة، أن ذلك من منطلق حرص الوزارة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، حتى يتم تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتيسير عملية التوزيع على المتقدمين.

العمل كمراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم فتح باب التسجيل للترشح للمشاركة للعمل كمراقبين ورؤساء لجان في امتحانات الثانوية العامة 2025، لتحديث بيانتهم، وسحب استمارات الترشح للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025.

متابعة سجيل بيانات المعلمين

وتابعت الوزارة أن تحديث وتسجيل البيانات الخاصة بالمعلمين، يتم متابعته عن طريق المديريات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير «اسم مستخدم وكلمة مرور» لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وذلك لمتابعة تسجيل بيانات المعلمين من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وإعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وشددت الوزارة على أن التسجيل للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق على العاملين بالمديرية المنطبق عليهم الشروط.

مساءلة من انطبقت عليهم الشروط ولم يحدثوا البيانات

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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