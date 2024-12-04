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الأمين العام المساعد لـ«المهندسين»: استمرار بيع كراسات شروط وحدات كومباوند بارادايس - أخبار كلمتك

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الأمين العام المساعد لـ«المهندسين»: استمرار بيع كراسات شروط وحدات كومباوند بارادايس - أخبار كلمتك

الأمين العام المساعد لـ«المهندسين»: استمرار بيع كراسات شروط وحدات كومباوند بارادايس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - قال المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إنه تيسيرًا على المهندسين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بكومباوند بارادايس بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة والتي ستُجرى فعاليات القرعة الخاصة بها يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، فقد تقرر أن يستمر العمل في بيع كراسات الشروط من خلال إدارة التسويق بمقر النقابة العامة يوم الخميس القادم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، ويوم الجمعة القادم من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، أنه سيتم طرح عدد 163 وحدة سكنية نصف تشطيب بمساحات مختلفة من 130 م2 إلى 185 م2 بتسهيلات في السداد حتى 72 شهرًا.

جدير بالذكر، شهد اليوم الأول من بيع كراسة الشروط إقبالًا كبيرًا من المهندسين، مما يعكس الثقة الكبيرة منهم في إسكان النقابة، خاصة وأن الاستلام فوري، وبتسهيلات في السداد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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