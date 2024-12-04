جهاز حماية المستهلك يُحذر المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:09 مساءً - يحذر جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.

كما يناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الجتماعى والتي تطلب الدخول علي إحدي الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعى.

ويهيب الجهاز بالمواطنين، بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.

-كما يُحذر الجهاز جموع المستهلكين، من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك).

ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

وأعلن جهاز حماية المستهلك بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة من خلال الوسائل التالية:

الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور.

إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي :

إرسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز:

إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook - جهاز حماية المستهلك المصري.

التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

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