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رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - زار اليوم الأربعاء المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالعباسية، وأكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز أواصر التعاون القضائي بين مجلس الدولة والكنيسة الأرثوزكسية.

وأعرب المستشار أحمد عبود عن اعتزازه بالدور الوطني المشهود للكنيسة المصرية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، مشيرًا إلي أن الكنيسة الوطنية المصرية فضلاً عن مكانتها الروحية المرموقة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، فإنها لها مكانة خاصة في قلب كل مصري ومصرية، نظرًا لإسهاماتها المحورية في تعزيز وحدة الصف الوطني، وتعزيز ثقافة الحوار وقيمة المواطنة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات في المراحل المفصلية التي مرت بها البلاد.

رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني
رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني

وأكد رئيس مجلس الدولة وجود حرص مشترك بين المجلس والكنيسة على توطيد أوجه التعاون، لا سيما في مجالات الثقافة القانونية والمعرفية، وهو الأمر الذي يُمثل نهجًا أصيلاً لدى مجلس الدولة بمد جسور التعاون مع كافة المؤسسات والجهات الثقافية والعلمية والأكاديمية والروحية، بما ينعكس إيجابيًا على مصلحة الوطن.

من جانبه، رحّب قداسة البابا تواضروس الثاني، بزيارة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، معربًا عن تقديره الكبير لمجلس الدولة، ومؤكدًا أن قضاة المجلس يؤدون رسالة سامية في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وأصحاب الحقوق.

رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني
رئيس مجلس الدولة يزور البابا تواضروس الثاني

وأشار إلي أن السلطة القضائية المصرية، وفي القلب منها قضاء مجلس الدولة، بتقاليدها الراسخة وشموخها وإيمانها العميق بقيمة العدالة وأهميتها، تمثل حجر الأساس لاستقرار الدولة والمُجتمع، ومبعث الاطمئنان لدى جميع المواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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