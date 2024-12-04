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خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

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خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 والأوراق المطوبة، وموعد غلق باب التسجيل الإلكتروني.

موعد غلق باب تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

يُغلق باب تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

وقبل انتهاء مدة التسجيل، يمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 إلكترونيًا، من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الطلاب، مـــن هـــنـــــــــــا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: ملء البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التحقق من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية.

استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.

تسليم استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه عقب طباعة الاستمارة، يقوم الطالب بتسليم الاستمارة لمسؤول شؤون الطلاب بالمعهد الملتحق به الطالب، ليقوم بمراجعة الاستمارة من سجلات الطالب الموجودة بالمعهد، ويتم إرفاق كشوف 2 ج الإلكترونية مع الاستمارات.

أوراق استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

الخميس.. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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