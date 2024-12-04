جامعة عين شمس تنظم مهرجان العطاء الأول الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - ينظم قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر مهرجان العطاء الأول "شريان جامعة عين شمس" للعام الجامعي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وذلك يوم الإثنين الموافق ٩ ديسمبر الجاري في تمام العاشرة صباحا.

مهرجان العطاء الأول بجامعة عين شمس

يشمل المهرجان عددا من الفعاليات منها ماراثون للجري وعددا من الألعاب الفردية والجماعية بالإضافة إلى فقرات فنية للكورال والفنون الشعبيه، ومعرض فني ومعرض للجوالة.

احتياجات مرضى العمليات الجراحية

يهدف مهرجان العطاء الأول "شريان جامعة عين شمس" للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ الى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم كمساهمة إنسانية حيوية بوجود متبرعين منتظمين لتوفير كميات كافية من الدم للمستشفيات لمواجهة احتياجات مرضى العمليات الجراحية، الحوادث، ومن يعانون من حالات طبية تحتاج لنقل الدم.

وفي سياق اخر افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عددًا من المشروعات التطويرية الهامة بمستشفى عين شمس التخصصي.

بتكلفة 77 مليون جنيه.. افتتاح مشروعات تطويرية بمستشفى عين شمس التخصصي

وذلك في إطار جهود جامعة عين شمس للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية والتى تضمنت تطوير وإنشاء وحدة أمراض العضلات والأعصاب الطرفية، وتطوير وحدة بنك الدم، وتطوير الطرقات الداخلية بالمستشفي، وتطوير الموقع العام لشارع العيادات الخارجية وتطوير عيادات الأسنان.

شهد الافتتاحات الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ود. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ود. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ود. هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، ود. أحمد ذكى بدر رئيس مجلس الأمناء بجامعة السادس من أكتوبر ورئيس الجامعة الأسبق، ود. حسن شاكر مدير مستشفى عين شمس التخصصى سابقا، ود. هيثم عبد العظيم نائب مدير المستشفى، ود. محمد عبد الرازق المدير الطبي، ود. ناجية علي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب الطرفية ولفيف من رؤساء الأقسام.

د. زين العابدين: جامعة عين شمس تُدار وفق أسس مؤسسية

فى كلمته، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أن جامعة عين شمس تُدار وفق أسس مؤسسية تضمن استمرارية العمل وتطويره من خلال تكامل الإدارات المتعاقبة، مؤكدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة في تقديم خدمات طبية متميزة، معتبرًا اسهاماتها علامة بارزة في مجال الرعاية الصحية.

كما نوّه بقدرة الجامعة على مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب، مثمنًا الجهود المبذولة في مستشفيات جامعة عين شمس لتحقيق هذه الإنجازات.

وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات طبية متميزة للمجتمع. وأشاد بالجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

77 مليون جنيه تكلفة مشروعات بمستشفيات جامعة عين شمس

واستعرض الدكتور هشام أنور جهود التطوير التي شهدتها عدة مشروعات بمستشفيات جامعة عين شمس، بإجمالي تكلفة بلغت 77 مليون جنيه، في إطار الحرص على الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية تواكب أعلى المعايير العالمية.

مشروع إنشاء وتطوير وحدة الطب الطبيعى

كما استعرض عدد من المشاريع المستقبلية، منها مشروع تطوير وإنشاء شبابيك الحجز، ومشروع تطوير وحدة المناظير، ومشروع إنشاء وتطوير وحدة الطب الطبيعى.

ووجه الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للمستشفيات، مشيدًا بدور الإدارة العليا للمستشفيات في تحقيق هذه الإنجازات، كما ثمّن جهود استشاريي المشروعات، وجميع العاملين والهيئة المعاونة، ومديري الإدارات المختلفة.

وأوضح أن الافتتاحات تأتى تزامنًا مع مرور 45 عامًا على افتتاح المستشفى، مستعرضًا تاريخ نشأة المستشفى، وإسهامها في تعزيز منظومة الرعاية الصحية، لتبقى صرحًا طبيًا شامخًا يُجسّد قيم العطاء والتفاني في خدمة المجتمع. كما تخلل الاحتفال عرض فيديو توثيقي عن تاريخ المستشفى ودورها الرائد على مدار العقود الماضية.

وافتتح رئيس الجامعة والحضور الوحدات التى تم تطويرها، والتي تضمنت الإنتهاء من مشروع تحديث بنك الدم، الذى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات المرضى والعمليات الجراحية بكفاءة وأمان أكبر، بالإضافة إلى تحسين البنية الداخلية، وتوفير بيئة مريحة تشجع المتبرعين على التبرع، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية وتحفيز التبرع التطوعي.

العناصر الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم

وأصبحت هذه الوحدات من العناصر الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم، كما سيتم قريبًا إنشاء وحدة جديدة داخل بنك الدم، تُعد الأولى من نوعها، حتى لا ينحصر دور وحدة بنك الدم فقط على تغيير البلازما العلاجية، بل يتم إضافة خدمات اخرى مثل: تغییر كرات الدم الحمراء وإزالة كرات الدم البيضاء،تجميع الخلايا الجذعية، فصل الدهون والفصل الضوئي وذلك بإشراك الأطباء من تخصصات مختلفة ( أمراض الدم - الكلى - الأعصاب - نقل الدم والباثولوجيا الاكلينيكية ) وذلك لتكون الوحدة الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية التي تقدم كل هذه الخدمات في مكان واحد، حيث تضم أطباء من تخصصات طبية مختلفة لتقديم جميع الخدمات في مكان واحد.

كذلك تم افتتاح مركز أمراض العضلات والأعصاب الطرفية،والذى يبرز دوره مع ازدياد أعداد مرضى ضمور العضلات الشوكي ومع ظهور أنواع من العلاج الجديد ومنها العلاج بنقل الجينات تزايدت الحاجة لوجود مراكز متخصصة لعلاج مثل هذه الأمراض، وكانت مستشفى عين شمس التخصصي من المستشفيات السباقة لإنشاء هذا المركز بفضل جهود الراحل الدكتور هاني عارف أستاذ الأعصاب، والدكتورة ناجية علي مدير الوحدة ، وذلك بهدف السعي لتقديم أفضل رعاية شاملة ومتكاملة لمرضى ضمور العضلات في جميع مراحل حياتهم وتحسين وتطوير طرق العلاج وتقديم رعاية استثنائية للمرضى، تحسن وظائفهم الجسدية والعقلية والعاطفية، وتعزيز البحث العلمي وتطوير علاجات جديدة لضمور العضلات من خلال التعاون مع الباحثين والمؤسسات المتخصصة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ونشر الوعي بضمور العضلات وتثقيف المجتمع حول أهمية التشخيص المبكر والعلاج الفعال، ودعم مرضى ضمور العضلات وعائلاتهم من خلال برامج الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير موارد تعليمية ومهنية.

ويضم المركز العديد من العيادات التخصصية لعلاج هؤلاء المرضى وإعادة تأهيلهم مثل عيادة أمراض العضلات والأعصاب، عيادة الاسترشاد الوراثي، عيادة التقييم الوظيفي، عيادة التأهيل الرئوي، عيادة الطب النفسي للأطفال والكبار، عيادة الأطفال وحديثي الولادة، عيادة متابعة مرضى ضمور العضلات الشوكي، عيادة متابعة مرضى ضمور العضلات دوشن، وعيادة متابعة مرضى التصلب الجانبي الضموري، وعيادة رعاية القلب، عيادة التقييم الوظيفي والطب الطبيعي، عيادة التشوهات الطرفية والعمود الفقري، وعيادة التغذية العلاجية.

بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات التشخيصية منها التقييم الوظيفي للمرضى باستخدام كافة الإختبارات اللازمة، وذلك قبل العلاج، وكذلك تقييم الحالات بصفة دورية أثناء وبعد العلاج، كذلك رسم الأعصاب ورسم العضلات واختبارات وهن العضلات المختلفة، الموجات الصوتية على العضلات والأعصاب الطرفية، عينات العضلات مع الصبغ الكيميائي والمناعي، عينات الأعصاب مع الفحص بالميكروسكوب الالكتروني، الاختبارات النفسية اللازمة لتقييم المرضى تقييم وظائف البلع عن طريق استخدام الفيديو الفلوروسكوبي، الرنين المغناطيسي على عضلات الجسم كله.

كما يقدم المركز أيضا خدمات علاجية مثل الرعاية النهارية، كذلك وحدة الحقن الجينى بالقسم الداخلى علما بأن هذا العلاج يتكلف مبالغ طائلة وتسعى المستشفى لإيجاد الدعم الدائم لاستمرار هذا النوع من العلاج والذى تدعمه الدولة من خلال مبادرات رئاسية كثيرة وذلك لإعادة دمج هؤلاء المرضى داخل المجتمع، كذلك حقن البوتكس فى حالات تيبس العضلات واختناقات الأعصاب.

أيضا تضمنت التطويرات أعمال إحلال وتجديد جميع الشبكات بالطرقات والممرات الداخلية للمستشفى، كذلك تطوير شبكة الطرق الرئيسية حول المستشفى لتسهيل حركة المرضى والزوار وضمان وصولهم بسهولة إلى مختلف أقسام المستشفى.

وتم تقسيم التطوير لثلاث مراحل، وتم التجديد بدون ايقاف العمل نظرا لوجود مداخل ومخارج عديده ويرجع ذلك لحسن تأسيس المستشفى منذ البداية بفضل جهود رؤساء مستشفيات عين شمس التخصصي السابقين وإدارة الجامعة.

كذلك تم تطوير المرحلة الأولى من العيادات الخارجية مما حقق نقلة نوعية في تحسين البيئة العلاجية للمرضى وتوفير تجربة أكثر راحة وكفاءة.

أيضًا تم إفتتاح المرحلة الثانية من تطوير الموقع العام للمستشفى والتى تضمنت تحسين المرافق والبنية التحتية المحيطة بالمستشفى، والطرق الرئيسية.

وكذلك تم افتتاح تطويرات عيادات الأسنان لتقديم خدمه طبية علاجية متميزة لمرضى الأسنان بالتعاون مع كلية طب الاسنان جامعة عين شمس، بعدد ٥ غرف مجهزة لعلاج الأسنان.

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