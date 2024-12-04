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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات شهر نوفمبر خلال جولة تفقدية بالمدارس - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات شهر نوفمبر خلال جولة تفقدية بالمدارس - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات شهر نوفمبر خلال جولة تفقدية بالمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس في المحافظة منها بلشاشة الابتدائية، وذلك بغرض متابعة سير انتظام العملية التعليمية.

وتابع الدكتور علاء جودة، خلال جولته التفقدية، امتحانات شهر نوفمبر، وانتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية.

وحرص جودة، على متابعة التجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وأجرى وكيل تعليم كفر الشيخ، حوارات مع الطلاب والمعلمين، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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