وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات شهر نوفمبر خلال جولة تفقدية بالمدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس في المحافظة منها بلشاشة الابتدائية، وذلك بغرض متابعة سير انتظام العملية التعليمية.

وتابع الدكتور علاء جودة، خلال جولته التفقدية، امتحانات شهر نوفمبر، وانتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية.

وحرص جودة، على متابعة التجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وأجرى وكيل تعليم كفر الشيخ، حوارات مع الطلاب والمعلمين، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.