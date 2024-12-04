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رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية التمريض على اعتماد هيئة ضمان الجودة للمرة الثالثة - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية التمريض على اعتماد هيئة ضمان الجودة للمرة الثالثة - أخبار كلمتك

رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول كلية التمريض على اعتماد هيئة ضمان الجودة للمرة الثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض بالجامعة علي تجديد الاعتماد المحلي للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد الإنتهاء من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

 حصول كلية التمريض على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالى

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن حصول كلية التمريض علي الاعتماد المحلي للمرة الثالثة يعكس حرص الجامعة على استدامة الجودة والإعتماد، كما يعكس الأهمية الكبرى لدور الكلية في القطاع الطبي لما تقدمه من خدمات إنسانية وطبية لرعاية المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة واهتمامها بكافة المعايير ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وأن كليات الجامعة لا تطمح للحصول على الاعتماد فقط بل تهتم أيضًا باكتساب الخبرات التي تمكنها من تطوير ذاتها، والحصول على الاعتماد الدولي.

محمد سامى عبد الصادق:الجامعة حريصة على استدامة الجودة والاهتمام بتوفير كافة معايير الاعتماد محليًّا ودوليًّا

 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن حصول مختلف كليات الجامعة، ومعاهدها وإداراتها، على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة، مشيرًا إلي حرص الجامعة علي دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة فاطمة أحمد عابد عميد كلية التمريض، إن حصول الكلية على الاعتماد المحلي للمرة الثالثة يأتى تتويجًا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى تقدمه إدارة الجامعة للكلية، مشيرًة إلي حرص الكلية علي الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل الأنشطة وعمليات التحديث لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا  جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة.

جدير بالذكر، أن كلية التمريض بجامعة القاهرة قد حصلت علي على الاعتماد الدولي من هيئة الإعتماد الألمانية (AHPGS)، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًّا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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