تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:10 مساءً - حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، كاشفة عن أماكن سقوط الأمطار وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من «الإسكندرية-البحيرة -كفر الشيخ»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومتوقعة أن تؤثر الأمطار على باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئةالأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على جميع الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ونوهت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قال خبراء الأرصاد، إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 14 العاصمة الإدارية 22 13 6 أكتوبر 21 12 بنها 22 13 دمنهور 22 12 وادي النطرون 22 12 كفر الشيخ 21 14 المنصورة 21 13 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 13 طنطا 21 13 دمياط 22 15 بورسعيد 22 14 الإسماعيلية 23 10 السويس 22 11 العريش 22 08 رفح 21 09 رأس سدر 24 11 نخل 19 03 كاترين 16 02 الطور 23 11 طابا 20 06 شرم الشيخ 25 17 الإسكندرية 23 11 العلمين 22 11 مطروح 21 12 السلوم 20 09 سيوة 21 09 رأس غارب 25 13 الغردقة 26 14 سفاجا 25 14 مرسى علم 25 15 شلاتين 26 16 حلايب 24 18 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 24 18 الفيوم 22 11 بني سويف 22 10 المنيا 22 11 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 24 10 الأقصر 24 15 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 10 أبو سمبل 25 11