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مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا - أخبار كلمتك

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مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا - أخبار كلمتك

مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:05 مساءً - أكدت مصر على التزامها القوي بإنهاء التلوث البلاستيكي، وذلك خلال مشاركتها في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، والتي عقدت في كوريا، وترأس الوفد المصري الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.

موقف مصري متوازن في مفاوضات كوريا

وأكد الدكتور أبو سنة أن الموقف المصري يسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الحد من التلوث البلاستيكي والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتفاقية المقترحة يجب أن تستهدف التلوث البلاستيكي بشكل مباشر، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.

 

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أهمية إدارة المخلفات

وشدد أبو سنة على أهمية تعزيز إدارة المخلفات والبنية التحتية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، وتوفير التقنيات البديلة الصديقة للبيئة. كما طالب بضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات.

التزام مصر بالتعاون الدولي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التزام مصر بالتعاون الدولي في مجال حماية البيئة، مشيرة إلى أن مصر تسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق دولي عادل وفعال للحد من التلوث البلاستيكي.

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ورغم الجهود المبذولة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق نهائي، حيث لا تزال هناك نقاط خلافية حول بعض البنود، مثل خفض إنتاج البلاستيك وآليات التمويل.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في الجولات القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يلزم جميع الدول بتقليل التلوث البلاستيكي وحماية البيئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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